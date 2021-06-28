الإثنين 28-06-2021
الوكيل الاخباري

هذا ما يحدث لجسمك إذا أكلت بذور عباد الشمس

وزارة التربية : 40% من طلبة امتحان الكيمياء اجابوا على السؤال 14 اجابة صحيحة

منظمة الصحة تحذر من تلقوا لقاح كورونا

دراسة: لقاحات فايزر وموديرنا قد يوفران حماية مدى الحياة من كورونا

الاردنيون على موعد مع قرارات وأحداث مهمة

استثناء الدول المنتشر فيها متحور الدلتا من الدخول الى الاردن

بريطانيا:3 وفيات و 22868 إصابة جديدة بكورونا

تونس تتجه إلى قطع المياه ليلا لمجابهة الشح

قطر: تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تعيد السفر لـ12 دولة

الإثنين، 28-06-2021 08:33 م

منظمة الصحة تحذر من تلقوا لقاح كورونا

sss


الوكيل الاخباري - طالبت منظمة الصحة العالمية، سكان العالم، بالالتزام بارتداء الكمامات، حتى إن كانوا مطعمين ضد فيروس كورونا المستجد.اضافة اعلان

 
ومع انتشار إجراءات الدول التي تمنح المطعمين حرية خلع الكمامات، حذرت منظمة الصحة العالمية من تلك الخطوة.
 
وقالت منظمة الصحة إنه بالنسبة لمن حصلوا على جرعتي اللقاح، فإن ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، أمر ضروري لحمايتهم من متحور "دلتا" الجديد.

وأعلنت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بصريح العبارة: "اللقاحات وحدها لن توقف انتقال المجتمع".

وقالت سيماو خلال مؤتمر صحفي من مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، إن الناس بحاجة إلى الاستمرار في استخدام الكمامات، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والحفاظ على نظافة اليدين، والالتزام بالتباعد، وتجنب الزحام.

وأضافت "لا يزال هذا الأمر مهما للغاية، حتى لو تم تطعيمك، لأن انتقال العدوى عبر المجتمع مستمرة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202124163128451393119

دراسة: لقاحات فايزر وموديرنا قد يوفران حماية مدى الحياة من كورونا

كورونا

بريطانيا:3 وفيات و 22868 إصابة جديدة بكورونا

1

قطر: تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

w

الكويت تعيد السفر لـ12 دولة

6202127234621403710432

إعطاء أكثر من 95 ألف جرعة خلال يوم بالأردن

main_image60d9e0e8264df

أسترازينيكا تبدأ بتجارب لقاح معزز ضد بيتا

أخبار متعلقة
92985ec4db5803f9ec6f7c3731d7e317

إيطاليا: إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

كمامة

أبوظبي تطبق غرامة باهظة على إلقاء الكمامة في الشوارع

1fc138b6-ce0d-4615-a787-bbb563fb7fee

الصحة العالمية تؤكد: اللقاحات الحالية آمنة للحامل والمرضع

كورونا متحورة

ما حقيقة ظهور سلالة جديدة لكورونا في فيتنام؟

coconut-oil-uses-1296x728-feature

لمرضى كورونا.. زيت جوز الهند قد يساعد بالشفاء

97-3

في ظل كورونا.. الصحة العالمية تدرس إجراء إصلاحات مجدية لمواجهة الأوبئة ‎