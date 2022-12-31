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السبت، 31-12-2022 12:22 م

منظمة الصحة تدعو الصين إلى مشاركة بياناتها حول 'كوفيد' في وقتها الفعلي

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الوكيل الإخباري - اجتمع وفد من منظمة الصحة العالمية مع مسؤولين صينيين الجمعة، لمناقشة الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بكوفيد-19 في بلادهم، داعيا بكين إلى مشاركة البيانات في وقتها الفعلي.

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وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في بيان، "إن اجتماعا رفيعا عقد في 30 ديسمبر بين منظمة الصحة العالمية والصين بشأن الزيادة الحالية في حالات كوفيد-19، بهدف الحصول على مزيد من المعلومات حول الوضع وتقديم خبرة ودعم من منظمة الصحة العالمية".

 

وأشار البيان إلى أن "منظمة الصحة العالمية طلبت مجددا المشاركة المنتظمة لبيانات محددة حول الوضع الوبائي، في الوقت الفعلي، بما في ذلك المزيد من البيانات حول التسلسل الجيني وتأثير المرض والحالات التي تستلزم الدخول إلى المستشفى وإلى وحدات العناية المركزة وكذلك حول الوفيات".

كما طلبت المنظمة الحصول على بيانات حول التطعيمات التي يتم إجراؤها ولا سيما للأشخاص الأكثر عرضة للخطر والذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، حسب البيان.
وجددت المنظمة الدولية التي تتخذ جنيف مقرا لها، التشديد على "أهمية التطعيم وأخذ جرعات معززة لحماية الأشخاص المعرضين للأشكال الأكثر خطورة من هذا المرض".


وحض رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الصين على إبداء مزيد من الشفافية المتعلقة بوضع الوباء في البلاد.


وجاءت تعليقاته بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى دول عدة في فرض اختبارات "كوفيد" على المسافرين الوافدين من الصين بعد أن تخلت بكين عن القيود على السفر إلى الخارج.


وقال تيدروس على "تويتر": "من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر لوضع كوفيد-19 على الأرض في الصين، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من المعلومات التفصيلية".


وأضاف "في ظل عدم وجود معلومات شاملة من الصين، من المفهوم أن تتصرف الدول في كل أنحاء العالم بطرق تعتقد أنها قد تحمي شعوبها".

 

 

روسيا اليوم 

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