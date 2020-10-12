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الإثنين، 12-10-2020 03:20 م

منظمة الصحة تعطي الحل السريع للتغلب على جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري – أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اسلوب يمكن من خلاله التغلب على جائحة كورونا بشكل سريع.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إنه يمكن التغلب على جائحة مرض كوفيد-19 العالمية سريعا إذا استخدمت الدول الأدوات الصحيحة، وحذر من أن عدم استخدام تلك الأدوات سيؤدي إلى بقاء الجائحة لفترة طويلة.


الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: إذا استخدمنا الأدوات المتاحة لدينا بالشكل الملائم، بوسعنا القضاء عليها قريبا.


وأضاف في قمة أفريقيا التي تنظمها فايننشال تايمز على الإنترنت ونقلت تفاصيلها "رويترز"، أنه "من المتوقع التوصل إلى لقاح في أواخر 2020 أو في مطلع العام القادم".


وختم "وإذا لم نستخدم الأدوات المتاحة بالشكل الملائم، فقد يطول أجلها معنا، قد تبقى معنا لفترة طويلة للغاية".


وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مع حلول صباح اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد وصل لنحو 37 مليوناً و796 ألف حالة إصابة حول العالم، وأن عدد المتوفين قد وصل لنحو مليون و82 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين لأكثر من 28 مليوناً و378 ألف حالة.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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