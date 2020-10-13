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الثلاثاء، 13-10-2020 12:09 م

منظمة الصحة: 180 دولة انضمت لمسعى تمويل لقاحات كورونا

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الوكيل الاخباري – أعلنت سمية سواميناثان كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية ما يزيد على 180 دولة انضمت لجهود المنظمة الرامية إلى تمويل لقاحات مرض كوفيد-19 من أجل توزيعها بشكل عادل على الدول الغنية والفقيرة.

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وبحسب رويترز، الاثنين، حدثت سواميناثان هذا الرقم خلال إيجاز صحفي عبر الهاتف. وهو يزيد على العدد السابق، الذي كان يتجاوز 170 دولة منها الصين.

وأعلن ذلك الرقم (170) يوم الجمعة التحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات (جافي) الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج كوفاكس الذي يهدف للمساعدة على شراء وتسليم ملياري جرعة من اللقاحات المعتمدة بحلول نهاية عام 2021.


قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء الماضي، إن لقاحا ضد كوفيد-19 ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العام.


وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة: "سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل"، وفقا لـ "رويترز".


وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من كوفيد-19 بحلول نهاية 2021.


وبدأت جائحة "كوفيد 19"، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، في الصين. أشارت التقارير الأولية إلى أن تفشي المرض نشأ في سوق في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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