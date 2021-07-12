الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

الدواء الأميركية تحذر من لقاح جونسون آند جونسون

فرنسا تلزم الأطقم الطبية بالتطعيم

واشنطن ستتبرع بنصف مليار جرعة لقاح لعدة دول

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل طوقان

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

شركات أردنية جديدة تنضم لمركز قطر للمال

البيئة تبحث مع العالمي للنمو الأخضر خطته للأعوام المقبلة

ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الناصرية بالعراق لـ36

تونس: تراجع ملحوظ بوفيات كورونا

جرش: انطلاق الحملة الوطنية للمحافظة على الثروة الحرجية

الإثنين، 12-07-2021 08:09 م

منظمة الفاو تحذر من أن وباء كورونا قد يفاقم الجوع في العالم

الفاو


الوكيل الإخباري- حذرت منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" من أن وباء كورونا ستكون له آثار على الأجل الطويل على الأمن الغذائي في العالم.

اضافة اعلان


وقالت المنظمة الأممية في تقرير، إن "وباء كوفيد ساهم في زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع في عام 2020".


وذكر التقرير، أن عدد من يعانون من سوء التغذية ارتفع إلى حوالي 768 مليونا العام الماضي، وهو ما يعادل 10% من سكان العالم، ويمثل زيادة بنحو 118 مليونا، مقارنة بعام 2019، وذلك بعد أن ظل العدد دون تغيير تقريبا لـ 5 سنوات.


وقدرت نسخة عام 2021 من التقرير، "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" أنه وفقا للاتجاهات الحالية، فإن هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030 لن يتحقق مع وجود فارق يتمثل في ما يقرب من 660 مليون شخص.


وهذا الرقم أعلى بواقع 30 مليون شخص من السيناريو الذي لم يتضمن حدوث الجائحة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الدواء الأميركية تحذر من لقاح جونسون آند جونسون

s

فرنسا تلزم الأطقم الطبية بالتطعيم

w

واشنطن ستتبرع بنصف مليار جرعة لقاح لعدة دول

كورونا

تونس: تراجع ملحوظ بوفيات كورونا

w

كندا تقدم 18 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا للدول النامية

سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات لتونس من بينها مليون جرعة لقاح ضد كورونا

أخبار متعلقة
5fd2f1794c59b7523c4285ee

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا

1621436206848

كندا تتخطى حاجز 25 ألف وفاة بكورونا

مصر

الإصابات بكورونا في مصر تتراجع إلى أقل مستوى منذ أواخر مارس

تركيا

تركيا ..53 وفاة جديدة بكورونا

كولومبيا

كولومبيا .. حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا

3

كندا تتبرع بـ 13 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للدول النامية