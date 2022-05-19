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الخميس، 19-05-2022 07:20 ص

منظمة: حالات الإصابة بكورونا تتزايد والفيروس لن يختفي قريبا

كورونا 99


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة لعموم الدول الأميركية (باهو) إن حالات الإصابة بكوفيد-19 تتزايد مرة أخرى في الأمريكتين مع تخلي الكثير من الدول عن الإجراءات الوقائية مثل الكمامات والتباعد الاجتماعي، فضلا عن ضعف معدلات التطعيم للوقاية من المرض في العديد من البلدان.

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وأضافت المنظمة أن الحالات في المنطقة زادت 27.2 بالمئة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه مدفوعة بالأساس بارتفاع في حالات الإصابة في الولايات المتحدة.


وجاءت أكثر من نصف الحالات الإجمالية وعددها 918 ألفا من أميركا الشمالية مع حدوث قفزة في الحالات في الولايات المتحدة بلغت 33 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلة 605 آلاف حالة.


وقالت مديرة المنظمة كاريسا إتيينه "استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي أفادنا جدا منذ بدء الجائحة وهي إجراءات لا تزال مطلوبة لتقليل انتشار الفيروس" مضيفة أن الحكومات يجب أن تكون مستعدة لتشديد تلك الإجراءات وقتما تزيد الحالات والوفيات جراء المرض.


وأضافت في مؤتمر صحفي أن العديد من الناس لا يزالون في خطر، إذ لم تف سوى 14 دولة من أصل 51 في الأميركيتين بهدف منظمة الصحة العالمية بتطعيم 70 بالمئة من سكانها.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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