الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة : الأردن يشهد موجة كبيرة من الأمراض المزمنة

سماوي لـ "الوكيل: شهادة التطعيم ضد كورونا شرط دخول مهرجان جرش

منظمة: مئات الآلاف سيموتون بالسل بسبب كوفيد-19

حادث تصادم بين مركبتين في نفق السابع بعمان

ولي أمر طالب يشكو من إساءة معلم لابنه في مدرسة حكومية

عامل وطن يناشد عبر برنامج الوكيل لإعادته إلى عمله

تعميم هام للصيدليات في المملكة

%31 من الفئة المستهدفة في عجلون تلقت اللقاح المضاد لكورونا

تحذير أمني لطلبة المدارس

أسعار الذهب الأربعاء 8/9/2021

الأربعاء، 08-09-2021 10:15 ص

منظمة: مئات الآلاف سيموتون بالسل بسبب كوفيد-19

1-1393530


الوكيل الإخباري - ذكرت هيئة عالمية أن تضرر أنظمة الرعاية الصحية في الدول الأكثر فقرا نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 سيتسبب بوفاة مئات الآلاف من الناس.

فقد قال الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز و السل والملاريا إن مئات الآلاف سيموتون بالسل لأنهم لا يتلقون العلاج اللازم بسبب تضرر منظومة الرعاية الصحية في الدول الأفقر حالا نتيجة جائحة كوفيد-19.

وقال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إن الوفيات الزائدة الناجمة عن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل يمكن أن تتجاوز تلك الناجمة عن فيروس كورونا، بحسب رويترز.

اضافة اعلان


وأظهر التقرير السنوي للصندوق لعام 2020، الصادر اليوم الأربعاء، أن عدد من يتلقون العلاج من السل المقاوم للأدوية في الدول التي يعمل فيها الصندوق انخفض بنسبة 19 %، كما سجلت برامج وخدمات الوقاية من الإيدز انخفاضا بنسبة 11 %.

 

وقال ساندز لرويترز "انخفض عدد من يتلقون العلاج من السل في العام 2020 بحوالي مليون شخص مقارنة بعام 2019، وأخشى أن هذا سيعني حتما وفاة مئات الآلاف".


وقال ساندز إن الخدمات الطبية تأثرت بإجراءات الإغلاق لاحتواء كوفيد-19 حيث كُرست جهود العيادات والأطقم الطبية، التي عادة ما تُستخدم في محاربة السل، لمكافحة كوفيد-19 في دول مثل الهند وعبر أنحاء أفريقيا. وأضاف أنه يتوقع تضررا أكبر هذا العام بسبب انتشار السلالة دلتا.


وذكر الصندوق أن الملاريا استثناء لهذا التوجه في 2020 حيث ظلت أنشطة الوقاية منها على حالها أو زادت مقارنة بعام 2019.

 

وعلى الرغم من أن حصيلة الوفيات غير معروفة بدقة حتى الآن، فإن ساندز قال إن الوفيات المتزايدة نتيجة انتكاسة مكافحة أمراض مثل السل أو الإيدز أعلى من وفيات كوفيد-19 نفسها في بعض الدول الفقيرة مثل أجزاء من منطقة الساحل في أفريقيا.


والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا تحالف لحكومات وشركات من المجتمع المدني والقطاع الخاص يستثمر أكثر من 4 مليارات دولار سنويا لمكافحة الأمراض الثلاثة، وتعد الولايات المتحدة من كبار مانحي الصندوق.

 

المصدر : سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
نيوزلندا

نيوزيلندا ترفع قيود كورونا

ك

صندوق عالمي للمساعدات: مئات الآلاف سيموتون بالسل بسبب تداعيات كورونا

613834ec4c59b74b1449f789

وثائق تكشف تمويلات أمريكية لبحوث عن كورونا في الصين

20203218491082285

أكثر من ألف وفاة جديدة بكورونا والإصابات تتجاوز 15 ألف حالة في المكسيك

3eyrjhn9

إسبانيا تقترح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لذوي المناعة الضعيفة

61383dd4423604706b3d017e

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

أخبار متعلقة
ك

صندوق عالمي للمساعدات: مئات الآلاف سيموتون بالسل بسبب تداعيات كورونا

1-1404636

فاوتشي: قد يحتاج الأميركيون لجرعة لقاح ثالثة للتحصين الكامل

lilly-8

دواء غير متوقع يحارب كورونا.. دراسة تكشف نتائج ممتازة

1b21a71e-c0a2-4658-a2e3-1fc2e3881d5f

خبر صادم.. احتمال ظهور سلالة جديدة من كورونا تعيدنا للوراء

611673534c59b70ea52119a6

المغرب.. إضراب للممرضين تزامنا مع وفاة ممرضة بعدوى كورونا

Sputnik-V-Vaccine

بمناسبة مرور عام على تسجيل سبوتنيك V اليك عشر حقائق مؤكدة عن اللقاح