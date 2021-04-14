الأربعاء 14-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

جلسة تتعلق بقضية مستشفى السلط اليوم

الأردن يدين استمرار انتهاكات الاحتلال في الأقصى المبارك

التربية: امتحانات التوجيهي في موعدها

الصحة: سلامتهم بسلامتك

ضريرة تناشد عبر برنامج الوكيل لمساعدتها

أسعار الذهب الأربعاء 14/4/2021

وفيات الأربعاء 14/4/2021

ارتفاع أسعار الدواجن وافتقارها في السوق المحلي

الإمارات : صرف مكافأة إضافية لفئة محددة من الشعب

الإعلامي الوكيل : نتمنّى عدم التهافت على الشراء

الأربعاء، 14-04-2021 10:46 ص

منها تغير الصوت والهذيان.. أعراض غريبة تهدد مصابي كورونا

201202-woman-quarantine-se-1103a_bdff74a391e8ad05aa4fa8272b3496d1


الوكيل الاخباري - تسبب عدوى فيروس كورونا عددًا من التغييرات في حالة الجسم، وقد يبدو بعضها "غريبًا"، مثل تغير في صوت المريض بعد الإصابة بالمرض.

اضافة اعلان

وبحسب موقع "ميديك فوريوم"، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأعراض التي تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا تظهر في غضون 10 أيام من الإصابة.


وتشمل العلامات الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا:

معاناة بعض المرضى من آلام الجسم وآلام واحتقان الأنف وسيلان الأنف والتهاب الحلق أو الإسهال.

ومع ذلك، الآن، خلال الموجة الثالثة، يتحدث الخبراء عن تحديث الصورة السريرية لمرض فيروس كورونا وحث الناس على تذكر وجود أعراض أخرى، بما في ذلك تلك التي تبدو "غريبة".


من هذه الأعراض:

 

بقع وحساسية في أصابع اليدين والقدمين: حيث يُظهر تحليل البيانات أن بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يلاحظون تغيرات في الجلد، بما في ذلك على أصابع اليدين والقدمين. على وجه الخصوص، بقع حمراء أو طفح جلدي مختلف، غالبًا ما تكون مصحوبة بحساسية للمس، ووجع، وحكة.


تغييرات في تجويف الفم: القرحة، الاحمرار المفرط، الجفاف، الالتهابات الفطرية، آلام العضلات عند المضغ.


تغيير الصوت: هذا العرض نادر الحدوث، وبالتالي يبدو غريبًا، علاوة على ذلك، يمكن أن يبدو الصوت مختلفًا، ويختلف من شخص لآخر. يلاحظ بعض الأشخاص الذين يمرضون أن صوتهم أصبح أكثر خشونة أو حتى تغير في حدته. قد تشعر أيضًا أن الأمر يتطلب المزيد من الجهد للتحدث. كل هذا نتيجة للفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان، وجزء منه الحنجرة التي تعمل بمثابة بوق صوتي.


ألم في الصدر: يمكن القول أن ألم الصدر المصاحب لمرض كوفيد 19 قد يكون علامة على شيء خطير، مثل اضطراب في القلب أو جلطة دموية في الرئة. إذا كان ألم الصدر هذا مصحوبًا بارتباك أو ضيق في التنفس، فاتصل بالإسعاف على الفور.


ألم في البطن: أبلغ بعض مرضى كوفيد 19 عن آلام في البطن قبل فترة وجيزة من ظهور أعراض أخرى معروفة للعدوى، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس.


فقدان الشهية: من المعروف اليوم أن الفيروس التاجي يمكن أن يصيب الأنسجة المخاطية ليس فقط في البلعوم الفموي، ولكن أيضًا في الجهاز الهضمي. وحيث يعتبر التوقف المفاجئ للشهية أو الغثيان عند رؤية الطعام إشارة إلى حدوث مثل هذه الأعراض.


الهذيان: وهو عرض مهم للعدوى لدى كبار السن. ومن أنواع الهذيان، فرط النشاط يعني أن الشخص المصاب يتغير نشاط أعصابه فجأة ويبدأ في التصرف بشكل غريب، ويصبح مضطربًا أو مستاءً أو عدوانيًا.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
برازيل

البرازيل تسجل 3808 وفيات و82186 إصابة جديدة بكورونا

الهند

حصيلة يومية قياسية بإصابات كورونا في الهند

كمن

كوريا الجنوبية .. 731 إصابة جديدة بكورونا

المانيا

ألمانيا تقر تشديد قانون مكافحة كورونا

نت

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

GuAv6zLACpveS7huVvHEa7DxpKmyo99yTZwslpi3

غزة: 8 وفيات و1292 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
1433827

الصحة العالمية تؤكد إمكانية نقل البشر لفيروس كورونا لأنواع معينة من الحيوانات

3000-1200x675

كيف تسير العلاقة بين الصين والصحة العالمية؟

thumbs_b_c_cbd2a762a0c526894401c0e34591bb1e

تايلاند تقر استخدام لقاح جونسون آند جونسون لمكافحة فيروس كورونا

76db27c3e17b10f1912c0d2cc00653ff

لمكافحة فيروس كورونا .. فايزر تبدأ التجارب البشرية لعقار على شكل أقراص

vaccine_som

ترتيب الشعوب الأكثر حصانة.. إلى أين وصل العالم في التطعيم ضد كورونا

covid-19-cough-SS-20-927x617

قد تكون مصابا بكورونا ولا تدري.. هكذا يخدعك الفيروس الخطير