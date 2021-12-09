الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

الدوريات الخارجية: جميع طرق المملكة سالكة

الصحة: لم يعد هناك متّسع من الوقت.. خذوا المطاعيم

المستثمرين في قطاع الإسكان: المواطن غير قادر على شراء شقة

وفاتان بحادثي سير في الطفيلة والبلقاء

وفيات الخميس 9-12-2021

وزارة الطاقة الامريكية تدعم فكرة مشروع لطالب أردني

تحذير من ركود قطاع الإسكان وسعر الشقة يصل لـ 40 ألف دينار

قوة الرياح تتسبب بسقوط أشجار في إربد

وزارة التربية: 11% من طلبة المدارس تلقوا لقاح كورونا

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

الخميس، 09-12-2021 07:43 ص

من أجل أوميكرون.. طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية

اوميكرون 2


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إن على الحكومات إعادة تقييم خطط استجابتها لمرض كوفيد-19، وتسريع برامج التطعيم للتصدي للنسخة المتحورة من فيروس كورونا "أوميكرون"، لكنها أضافت أن من السابق لأوانه تحديد مدى فاعلية اللقاحات الموجودة في الوقاية من المتحور الجديد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الانتشار العالمي للمتحور يظهر أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسار الجائحة، مشيرا إلى أن الوقت حان لاحتواء الفيروس قبل دخول مزيد من مرضى أوميكرون إلى المستشفيات.

اضافة اعلان


وأضاف: "نطالب جميع الدول بزيادة وسائل الرصد والفحوص ووضع التسلسل الجيني. أي تساهل الآن سيكلف أرواحا".


وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أدلة مبكرة من بيونتك وفايزر على فعالية لقاحهما ضد أوميكرون.


وقالت الشركتان، الأربعاء، إن مجموعة تتألف من 3 جرعات من لقاحهما تمكنت، في المعمل، من تحييد المتحور أوميكرون، بينما أنتجت جرعتان أجساما مضادة أقل بمعامل 25.


وذكرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية أن من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت قلة الأجسام المضادة تعنى أن التطعيم أقل فاعلية، في تحذير من القفز لاستنتاجات بخصوص الاختبار.


وأوضحت سوميا سواميناثان في المؤتمر الصحفي: "لا نعرف ذلك"، مضيفة أن هناك حاجة لجهود بحثية عالمية منسقة.


وأشارت منظمة الصحة العالمية أيضا إلى أنها ستنشر في غضون أيام مراجعة لموقفها بشأن الجرعات المعززة، لكن إعطاء الجرعات الأولى لا يزال يمثل أولوية لها، مع انخفاض معدلات التطعيم بشكل مقلق في كثير من الدول النامية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
او

باكستان تسجل أول إصابة بالمتحور أوميكرون

تطعيم

الصحة العالمية تدعو إلى التعجيل في التطعيم ضد كورونا

جواز

تونس تفرض إظهار جواز التلقيح ضد كورونا

الجزائرر

الجزائر.. 21 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة بكورونا

كورونا

أكثر 10 دول يتفشى فيها فيروس كورونا

12202162010757031878

قطر تتجاوز 148 ألف جرعة معززة من لقاحات كورونا

أخبار متعلقة
v32ia47ngtivrtt9_1638945821

علماء ينشرون أول صورة مجهرية لمتحور 'أوميكرون' - شاهد

اوميكرون3

الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من أوميكرون

61a7724242360403a84da143

الصحة العالمية: أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا

كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا

12d6c1fb-dbaf-4677-909e-2bb4948902d3_1920x1080

ما هو أوميكرون في اللغة اليونانية؟

منظمةةة

الصحة العالمية تحذر من وفاة نصف مليون شخص بكورونا هذا الشتاء