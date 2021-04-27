مواطنو النمسا يرغبون بالتحصين بلقاح سبوتنيك V

الوكيل الإخباري - صرّح السفير الروسي لدى النمسا ديمتري لوبينسكي بأن الاهتمام باللقاح الروسي على خلفية مؤشراته وفعاليته المثيرة للإعجاب بشكل كبير ازداد بين مواطني النمسا.

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وقال الدبلوماسي الروسي في مقابلة صحفية: "تتلقى السفارة سيلا من الطلبات من جمعيات الأطباء، ومجموعات المبادرات، ومجتمعات ومدن بأكملها، وسكان عاديين، وبالطبع مواطنينا الذين يرغبون في التطعيم بسبوتنيك V. أنا متأكد من أن مثل هذه الفرصة ستظهر هنا".



وأفاد السفير الروسي لدى النمسا بأن العمل على إعداد عقد بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي والجانب النمساوي قد دخل مرحلته النهائية، مشيرا إلى أن دفعة اللقاح "إشارة" التي تلقتها السفارة تستخدم حصريا في تطعيم موظفي البعثة الروسية وأسرهم في فيينا.



كما أشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في النمسا إلى أن إمكانية التطعيم باللقاحات الوطنية مسموح بها رسميا للسلك الدبلوماسي في فيينا.



وكانت السلطات النمساوية وقعت في وقت سابق، عقدا أوليا مع الجانب الروسي لشراء مليون جرعة من "سبوتنيك V"، إذا تمت الموافقة عليها من قبل المنظم الأوروبي.



وتحدث السفير الروسي لدى النمسا في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا أيضا عن المفاوضات بين موسكو وفيينا حول فتح الحدود، ومستقبل التعاون في مجال الطاقة بين البلدين بعد انتقال أوروبا إلى الاقتصاد الأخضر، وقدرة فيينا على الحفاظ على علاقات ودية مع موسكو في الوقت الذي يقوم فيه الغرب بزيادة الضغط على روسيا.

روسيا اليوم