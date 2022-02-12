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السبت، 12-02-2022 06:37 ص

موافقة مشروطة من الصين على أقراص فايزر المضادة لكورونا

حبوب فايزر


الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين، اليوم السبت، إنها أعطت موافقة مشروطة على عقار باكسلوفيد المضاد لكوفيد-19 والذي تنتجه شركة فايزر.

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وبذلك يصبح باكسلوفيد أول عقار يؤخذ عن طريق الفم تتم الموافقة عليه في الصين لعلاج المرض.


وقالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية، إن أقراص باكسلوفيد حصلت على الموافقة المشروطة لعلاج البالغين الذين يعانون من أعراض تتراوح من خفيفة إلى معتدلة، ومعرضون بشكل كبير لتطور حالتهم إلى شديدة.


وأضافت أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسات بشأن العقار وعرضها على السلطات المعنية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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