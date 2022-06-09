مودرنا تؤكد فاعلية لقاحها المطور ضد أوميكرون

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مودرنا اليوم نجاح اللقاح التجريبي الذي أنتجته حديثاً والذي يجمع بين الصيغة الأصلية وعوامل الحماية من متغير أوميكرون.

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وقالت إن التركيبة الجديدة يمكن تقديمها في الخريف لتوفير حماية أفضل من طفرات الفيروسات التاجية في المستقبل.



وقال الدكتور ستيفن هوغ، رئيس شركة مودرنا، عن الدراسة: "نعتقد بقوة أن هذه البيانات تدعم تحديث اللقاح".



وحسب موقع "ميديكال إكسبرس"، أظهرت دراسة مودرنا الأولية أن الذين حصلوا على اللقاح ثنائي التكافؤ شهدوا زيادة أعلى في الأجسام المضادة التي تقاوم متغير أوميكرون مقارنة مع الجرعة الرابعة.



واختبرت دراسة مودرنا الجديدة الذين حصلوا على 3 جرعات سابقا، وأعطت 377 منهم جرعة رابعة من اللقاح الأصلي و437 جرعة من اللقاح ثنائي التكافؤ.



ولم تكن الدراسة مصممة لمعرفة نجاح اللقاح المطور لمنع الإصابات ب الطفرات السائدة من كورونا وإنما اختبارها فقط ضد أوميكرون.



وتسبب اللقاح ثنائي التكافؤ في ارتفاع مستويات الأجسام المضادة القادرة على محاربة أوميكرون بما يقرب من 8 أضعاف.



وتبين أن اللقاح الجديد أفضل 1.75 مرة في زيادة الجسم المضاد، مقارنةً مع جرعة رابعة من اللقاح الأصلي.

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