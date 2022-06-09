الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العثور على جثة داخل مزرعة في اربد

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى

ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي عالميا

الملك يرعى احتفال الجيش بالمناسبات الوطنية وينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف

145 مليون دينار كلفة تطوير الميناء الصناعي بالعقبة

الكهرباء الوطنية: ربط كهربائي بين الأردن والسعودية

المملكة على موعد مع كتلة هوائية حارة السبت - تفاصيل

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة

الصناعة والتجارة للمواطنين: بلغوا عن المغالين في الأسعار

خبير مالي للمقترضين من البنوك: رفع أسعار الفائدة في الأردن بات مؤكداً وقد يكون منفرداً

الخميس، 09-06-2022 03:14 م

مودرنا تؤكد فاعلية لقاحها المطور ضد أوميكرون

127-104023-japanese-minister-health-explains-moderna-vaccine_700x400


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مودرنا اليوم نجاح اللقاح التجريبي الذي أنتجته حديثاً والذي يجمع بين الصيغة الأصلية وعوامل الحماية من متغير أوميكرون.

اضافة اعلان

 

وقالت إن التركيبة الجديدة يمكن تقديمها في الخريف لتوفير حماية أفضل من طفرات الفيروسات التاجية في المستقبل.


وقال الدكتور ستيفن هوغ، رئيس شركة مودرنا، عن الدراسة: "نعتقد بقوة أن هذه البيانات تدعم تحديث اللقاح".


وحسب موقع "ميديكال إكسبرس"، أظهرت دراسة مودرنا الأولية أن الذين حصلوا على اللقاح ثنائي التكافؤ شهدوا زيادة أعلى في الأجسام المضادة التي تقاوم متغير أوميكرون مقارنة مع الجرعة الرابعة. 


واختبرت دراسة مودرنا الجديدة الذين حصلوا على 3 جرعات سابقا، وأعطت 377 منهم جرعة رابعة من اللقاح الأصلي و437 جرعة من اللقاح ثنائي التكافؤ.


ولم تكن الدراسة مصممة لمعرفة نجاح اللقاح المطور لمنع الإصابات ب الطفرات السائدة من كورونا  وإنما اختبارها فقط ضد أوميكرون.


وتسبب اللقاح ثنائي التكافؤ في ارتفاع مستويات الأجسام المضادة القادرة على محاربة أوميكرون بما يقرب من 8 أضعاف.


وتبين أن اللقاح الجديد أفضل 1.75 مرة في زيادة الجسم المضاد، مقارنةً مع جرعة رابعة من اللقاح الأصلي.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

دراسة جنوب أفريقية: لقاح فايزر يقي من السلالات المتفرعة من المتحور أوميكرون

5e7b0b57423604632b460245

إصابة رئيسة سلوفاكيا بفيروس كورونا

2ca6472f-0caa-40e5-a6b0-162271ae8db0

أسترازينيكا: عقار إيفوشيلد يقي من الأعراض الخطيرة لكورونا

8aa62451bb2694566f7d732bb4fc5945

وزيرة الخارجية الألمانية تقطع زيارتها لباكستان بعد إصابتها بكورونا

Mein-Schiff-3-Bild-620x330

السلطات المغربية تمنع سفينة سياحية من دخول ميناء بسبب كورونا

2-96

روسيا: الحديث عن انتهاء وباء كورونا سابق لأوانه

أخبار متعلقة
_123720558_gettyimages-1336007263

خبراء: فيروس كورونا قد يصيب الناس مرارا وتكرارا

2022_1_28_17_40_54_594

كوريا الشمالية تسجل وفاة جديدة و اكثر من 260 اصابة بكورونا

157370

خبراء أمريكيون يحذرون من تزايد حالات الإصابة بكورونا