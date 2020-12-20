موديرنا تحصل على الموافقة لاستخدام لقاحها ضد كورونا في أمريكا للبالغين

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية، اليوم الأحد، حصول لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد على الموافقة للاستخدام مع البالغين.

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وقالت "موديرنا" في بيان إن اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها صوتت على التوصية باستخدام لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه الشركة على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.



وأضافت الشركة في بيانها إن جميع أعضاء اللجنة صوتوا لصالح اللقاح بحسب رويترز.



يشار إلى أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أعلنت أمس السبت، أنها ستسمح باستخدام لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن خبراء تابعون لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاح "موديرنا" آمن وفعال بنسبة 94 في المئة.



وأشارت الهيئة في تقرير أًصدرته من اجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات التي ستنظر في الترخيص العاجل لـ"موديرنا"، إلى أن النتائج وبيانات السلامة تلبي التوصيات والتعليمات المتعلقة بالترخيص الطارئ للقاحات كورونا.



ولقاح "موديرنا" هو اللقاح الثاني لفيروس كورونا المسموح به في الولايات المتحدة، وقد سمحت السلطات الأمريكية في وقت سابق باستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك".

المصدر : سبوتنك







