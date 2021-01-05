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الثلاثاء، 05-01-2021 07:12 ص

أمل بإنتاج مليار جرعة خلال العام الحالي

موديرنا تعتزم مضاعفة إنتاج لقاحها إلى 600 مليون جرعة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية، أنها تعتزم زيادة إنتاج لقاحها المضاد لكورونا من 500 مليون إلى 600 مليون جرعة، وستُسخر الموارد الضرورية على أمل إنتاج مليار جرعة خلال العام الحالي.

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وقالت الشركة إنها تتوقع توفير 100 مليون جرعة للأمريكيين مع نهاية الربع الأول من العام الحالي على أن يصل العدد إلى 200 مليون بنهاية الربع الثاني.

 

وبلغت آخر حصيلة للإصابات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية نحو 21 مليون إصابة في عموم البلاد، بينما تجاوز عدد الوفيات 360 ألف حالة، بسبب فيروس كورونا .


وقامت الشركة بتوفير حتى الآن نحو 18 مليون جرعة للولايات المتحدة بعد أن حصلت على تفويض للاستخدام الطارئ للقاحها من طرف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.


ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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