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السبت، 10-04-2021 08:50 ص

استقرار متواصل في الوضع الوبائي

موريتانيا.. تقليص ساعات حظر التجول خلال شهر رمضان

موز
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة المكلفة بمتابعة جائحة كورونا في موريتانيا تأخير وقت سريان حظر التجول في البلاد إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ابتداء من اليوم الأول من شهر رمضان المقبل.

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وجاء قرار اللجنة خلال اجتماع لها يوم الجمعة، استعرضت فيه الحالة الوبائية في البلاد، وتقييم سير عملية التلقيح ضد الفيروس التي انطلقت قبل أسابيع.
وقالت اللجنة بعيد اجتماعها إن "الحالة الوبائية في البلاد، تشهد استقرارا متواصلا، على عكس ما يحدث في العديد من البلدان".


وطالبت اللجنة "بالاستمرار في التزام الإجراءات الاحترازية، وكل الاحتياطات المطلوبة، بالتوازي مع التركيز على التلقيح، لتعزيز الوقاية من هذا الوباء، خاصة لدى الفئات الأكثر تعرضا للإصابة".


وعبرت عن "ارتياحها لبدء عملية التلقيح منذ 26 مارس 2021، واطلعت على الإجراءات المتخذة لضمان اقتناء المزيد من اللقاحات، لتغطية حاجة موريتانيا في هذا المجال في أسرع وقت ممكن".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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