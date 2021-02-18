موسكو : تسجيل لقاح جديد ضد كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت موسكو ، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يتم تسجيل اللقاح الروسي الثالث ضد فيروس كورونا، السبت المقبل، وأن استخدام اللقاح سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة.

اضافة اعلان



وقالت نائب رئيس الوزراء الروسي ، تاتيانا غوليكوفا :"استخدام لقاح "كوفيفاك" الذي أنتجه مركز تشوماكوف ضد فيروس كورونا سيتم تسجيله بعد أسابيع قليلة".

المصدر : بترا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





