موسكو : تسجيل لقاح جديد ضد كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت موسكو ، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يتم تسجيل اللقاح الروسي الثالث ضد فيروس كورونا، السبت المقبل، وأن استخدام اللقاح سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت نائب رئيس الوزراء الروسي ، تاتيانا غوليكوفا :"استخدام لقاح "كوفيفاك" الذي أنتجه مركز تشوماكوف ضد فيروس كورونا سيتم تسجيله بعد أسابيع قليلة".
المصدر : بترا
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