الخميس 18-02-2021
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الخميس، 18-02-2021 04:52 م

خلال أسابيع قليلة

موسكو : تسجيل لقاح جديد ضد كورونا

لقاح كورونا روسيا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت موسكو ، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يتم تسجيل اللقاح الروسي الثالث ضد فيروس كورونا، السبت المقبل، وأن استخدام اللقاح سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة.

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وقالت نائب رئيس الوزراء الروسي ، تاتيانا غوليكوفا :"استخدام لقاح "كوفيفاك" الذي أنتجه مركز تشوماكوف ضد فيروس كورونا سيتم تسجيله بعد أسابيع قليلة".

 

المصدر : بترا

 

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