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الخميس، 21-01-2021 09:50 ص

موسكو تعلن تخفيف القيود المتبعة بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن تخفيف جملة الإجراءات المتبعة في العاصمة الروسية في ظل تفشي جائحة "كورونا"، وذلك بسبب انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس.

وأشار سوبيانين، إلى أن الوضع في موسكو مع انتشار فيروس كورونا يبعث على التفاؤل الحذر.

وقال: "الوضع مع انتشار عدوى فيروس كورونا يبعث على التفاؤل الحذر.

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فخلال الأسبوع الماضي، تم تسجيل ما بين 2 إلى 4 آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس يوميا، وهو أقل بكثير مما كان عليه في نهاية ديسمبر".


وأعلن سوبيانين، عن تخفيف بعض القيود المفروضة، حيث سيتم استئناف عمل المتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى، كما سيتم رفع نسبة السعة الاستيعابية في المسارح ودور السينما والحفلات إلى 50 في المئة من طاقتها.

بالإضافة للسماح بإقامة فعاليات ترفيهية ورياضية ومعارض وفعاليات تعليمية جماعية أخرى مع المتفرجين (بنفس نسبة الحضور)، كما وسيتم إلغاء القيود المفروضة على تشغيل مراكز الترفيه للأطفال والمخيمات النهارية وغرف الأطفال في مركز التسوق والترفيه.

مضيفا بأن أكثر من 9 آلاف سرير غير شاغر، في الوقت الذي يتم فيه علاج 11.8 ألف شخص في مستشفيات فيروس كورونا، وهو الحد الأدنى منذ نهاية نوفمبر.

وتابع "لقد زاد معدل التطعيم بشكل كبير. فحصل أكثر من 220 ألف من سكان موسكو بالفعل على حماية موثوقة ضد الفيروس. في هذه الحالة، يمكننا تحمل تخفيف القيود الحالية بشكل كبير".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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