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الأحد، 27-12-2020 01:43 م

فتح باب التسجيل غدا

موسكو تعلن عن إجراءات التطعيم ضد كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، عن بدء تطعيم السكان المسنين في المدينة ضد فيروس كورونا المستجد، طوعا ومجانا، اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم.

وأكد سوبيانين في مدونته الشخصية اليوم الأحد فتح باب التسجيل لتطعيم السكان فوق سن الـ60 عاما اعتبارا من يوم غد الاثنين، بعد مصادقة وزارة الصحة الروسية أمس على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في تلقيح المواطنين المسنين، اعتمادا على نتائج الاختبارات السريرية.

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وأشاد عمدة موسكو بقرار الوزارة قائلا: "إنه امر ممتاز، لأن المواطنين المسنين يشكلون أكبر مجموعة خطر تعاني من المرض بشكل أشد من الأخرى".

 

وزاد " نفتح باب التسجيل لهم اعتبارا من الاثنين، وبودي القول بناء على تجربتي الشخصية إن هذا أمر فعال في الواقع".


وتتصدر موسكو قائمة الأقاليم الروسية الأكثر تضررا بكورونا، وسجلت فيها منذ تفشي الوباء حتى الأحد  786204 إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 10913 حالة وفاة، و604604 حالات شفاء.


ورصدت السلطات الصحية في موسكو بتاريخ 24 ديسمبر قفزة غير مسبوقة بـ8203 إصابات جديدة خلال 24 ساعة، لكن معدل الإصابات اليومية تراجع منذ ذلك الحين إلى 6620 حالة خلال اليوم الأخير.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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