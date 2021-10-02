السبت 02-10-2021
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السبت، 02-10-2021 08:08 م

موسكو تعول على اعتراف الاتحاد الأوروبي بلقاح سبوتنيك V

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الوكيل الإخباري - أعربت موسكو عن أملها في أن تغلب المصلحة الاقتصادية والحرص على صحة الأشخاص على الاعتبارات السياسية في مسألة اعتراف الاتحاد الأوروبي بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وفي تصريحات سياسية أكد ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، قناعته بحتمية الاعتراف بالعقار الروسي الواقي من مرض "كوفيد-19" في أوروبا قائلا: "الاعتراف به لا مفر منه، ومع أن العملية تسير بصعوبة إلا أنها لم تنقطع قط. ونحن نعول على أن تغلب روح المنافسة وضرورة تضافر الجهود في مكافحة هذا المرض، في نهاية المطاف، على الاعتبارات السياسية".

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وتابع: "الأهم هو تسهيل الحياة للناس الذين هم بحاجة إلى عبور الحدود والعمل، ومن هذا المنطلق فنحن نأمل أن تنتهي العملية إلى توثيق لقاحاتنا من قبل كل من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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