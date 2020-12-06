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الأحد، 06-12-2020 08:45 ص

تنفيذ بشكل تدريجي

موسكو.. خطة لتطعيم 6-7 ملايين شخص ضد كورونا

عمدة
عمدة موسكو سيرغي سوبيانين


الوكيل الإخباري - قال سيرغي سوبيانين عمدة موسكو، إن سلطات العاصمة تخطط لتطعيم حوالي 6-7 مليون شخص في المدينة ضد فيروس كورونا المستجد، في المستقبل.

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وأضاف العمدة، في تصريحات صحافية : "نحتاج إلى تطعيم 6-7 ملايين شخص في المستقبل. ولا يمكنك تنفيذ هذا الحجم الضخم من العمل على الفور، لذلك تحتاج إلى تنفيذه بشكل تدريجي".


وتابع سوبيانين القول: "يجب التحقق من نجاعة آليات العمل والتسجيل الرقمي للراغبين بالتطعيم، ومتابعة الخدمات اللوجستية لحركة سلسلة التبريد، والتسليم، والتخزين".

ويوم أمس انطلقت في موسكو حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V "، في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.


وسيتم التطعيم بلقاح "سبوتنيك v"، وسيكون في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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