الإثنين 22-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

منصور: لم تسجل أي إصابة بالجلطات الوريدية بسب لقاح أسترا زينيكا

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

وزير اسبق : يجب علينا التحرك الآن والا فالعواقب سيئة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى توقة والفايز والكريشان

نسب إشغال المستشفيات في الأقاليم

رسالة إلى الأردنيين من أجل صيف آمن

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

جونسون يحذر من احتمال تعرض بلاده لموجة ثالثة من كورونا

مطالبة بتأجيل اقساط قروض وسلف متقاعدي الضمان

وضع وبائي مطمئن في إربد ونسب الإشغال في المستشفيات جيدة

الإثنين، 22-03-2021 07:25 م

عدم مطالبتهم ماليا

موسكو: شركة أمريكية تنتهك براءة اختراع لقاح سبوتنيك V

موسطو
كيريل دميترييف


الوكيل الإخباري - أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن شركة أمريكية انتهكت براءة الاختراع الخاصة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال المدير العام للصندوق كيريل دميترييف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إحدى الشركات الأمريكية التي تصنع اللقاحات انتهكت براءات اختراعنا. لقد أخبرنا هذه الشركة بذلك ونريد بدء حوار. لن نطالبهم بدفع أي مبالغ مالية في زمن الجائحة، لكننا بلا شك سندافع عن حقوقنا في الملكية الفكرية بكل جدية".

اضافة اعلان
 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202120193227318084306

جونسون يحذر من احتمال تعرض بلاده لموجة ثالثة من كورونا

ممممك

الصحة الفلسطينية : التطعيم ضد كورونا على أربع مراحل

320211815222389885575

ألمانيا تمدد الإغلاق حتى 18 نيسان

بريطانيت

بريطانيا تسجل أدنى حصيلة للوفيات الجديدة بكورونا

اعلنت

مصر تعلق على تصنيعها لقاحا ضد كورونا

أمريكا-الأولى-عالميا-بوفيات-كورونا-800x549

أميركا: وفاة 449 شخصا بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
طك

إيطاليا .. 300 وفاة جديدة بكورونا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

ليبيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

كمن

بريطانيا .. 95 وفاة جديدة بكورونا

هولندا

هولندا.. إصابات كورونا قفزت 24% الأسبوع الماضي

ال

الإمارات تزود غزة بشحنة ثانية من لقاح سبوتنيك V

مك

المكسيك.. 319 وفاة جديدة بكورونا