الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

منخفض جوي قادم

مدير مركز الحسين للسرطان يكشف للوكيل حقيقة ما ظهر في جسد مريض كورونا

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول الايجاز الصحفي لعدد حالات كورونا اليوم

وزير المياه يبحث ومجلس محافظة الكرك مطالب المحافظة

نقابة المحامين تقرر منع الترافع لمدة أسبوع ووقف التدريب

السعودية: 12 وفاة و139 إصابة جديدة بكورونا

لجنة الاوبئة توضح حول فتح قطاعات مغلقة و الامتحانات الجامعية

الحكومة توافق على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ284 شركة ومكلّفاً

الإثنين، 14-12-2020 07:54 ص

سيكون اللقاح متاحا للسكان بشروط

موسكو.. فرز الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا للشروع بتلقيحها

ابرة
توضيحية


الوكيل الإخباري - شرعت السلطات الصحية في موسكو، اليوم الاثنين، بتسجيل فئات جديدة، تُصنف بأنها عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، للبدء في عمليات تطعيمها.

وتشمل هذه الفئات الجديدة العاملين في قطاع الخدمات المدنية، والثقافة، وكذلك التجارة والخدمات البلدية.

اضافة اعلان
 

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن دفعة جديدة من اللقاح ستصل إلى العاصمة، وسيتم فتح باب التسجيل للتطعيم ضد "كوفيد-19" للمجموعات التي تتعرض للفيروس، اليوم الاثنين.


وكانت الأولية قبل ذلك للقطاعات والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مثل موظفي المؤسسات الطبية والتعليمية، وموظفي المؤسسات الاجتماعية، وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية والطبية، الذين يعملون في مجال التنظيف، والتمريض ، وكذلك الإداريين في هذه القطاعات.


وسيكون اللقاح متاحا لسكان موسكو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وليس لديهم أمراض مزمنة، ولم يشاركوا في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، ولم يتم تطعيمهم في الثلاثين يوما الماضية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
برازيل

البرازيل.. 279 وفاة جديدة بكورونا

3

كندا تبدأ باعطاء مطعوم فايزر ضد فيروس كورونا اليوم

147-103551-mauritania-cancels-tourist-trips-france-coruna_700x400

موريتانيا تقرر فرض حظر تجول جزئي لمواجهة تفشي كورونا

1-1364785

ترامب : اليوم سآخذ جرعة من لقاح كورونا الجديد

corona_1

وفاة رئيس وزراء دولة إفريقية بعد إصابته بكورونا

لقاح-كورونا

المغرب تسجل 35 وفاة و2012 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
وزير

أميركا .. بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح كورونا

كط

روسيا .. بدء إنتاج لقاح جاف ضد فيروس كورونا

ايط

الصحة الإيطالية: لا سبب لإلزامية لقاح كورونا

مود

صحيفة عالمية : لقاح موديرنا سيكون باهظ الثمن

من

صحيفة عالمية تكشف الاسم المرجح للقاح كورونا

لقاح

ألمانيا تعتزم إقامة مراكز للقاح كورونا الشهر المقبل