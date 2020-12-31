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الخميس، 31-12-2020 07:25 ص

استقرار نسبي لمؤشر وفيات الفيروس

موسكو .. 73 وفاة جديدة بكورونا

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سيارات إسعاف روسية - من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الأربعاء، عن تسجيلها 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 72 حالة رصدت في بيانات العاصمة الثلاثاء.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 73 حالة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 11209 أشخاص، بعد أن كان 11136 في الإحصائية السابقة.

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وتشهد موسكو استقرارا نسبيا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن سجلت المدينة يوم 27 ديسمبر 76 حالة، وفي 28 ديسمبر 75، وفي 29 ديسمبر 72، ويبقى هذا المعدل على مستوى فوق 70 حالة على مدار أشهر .


وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 803203 إصابات مؤكدة، بينها 621292 حالة شفاء.
ومنذ أسابيع تشهد المدينة ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الأربعاء 5105 حالات.


ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 265513 إصابة مع رصد 599 وفاة.


ومن المتوقع مع ذلك أن تشهد البلاد تراجعا تدريجيا لهذه المؤشرات بعد إطلاق السلطات يوم 10 ديسمبر الحالي حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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