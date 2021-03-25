مولدوفا تطلب مساعدة روسيا للحصول على لقاح سبوتنيك V

الوكيل الإخباري - أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أنها طلبت من روسيا المساعدة في تزويدها العاجل بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.



وكتبت ساندو على صفحتها على "فيسبوك": "اليوم التقيت بسفير روسيا الاتحادية في مولدوفا أوليغ فاسنيتسوف... نود الحصول على مساعدة روسيا في الحصول على لقاح "سبوتنيك V" بشكل عاجل".

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وأشارت ساندو إلى أنها ناقشت مع السفير الروسي الوضع الوبائي في بلادها، وقالت: "الأولوية القصوى الآن هي لضمان حصول مواطني مولدوفا على لقاحات فعالة من جميع الأنواع".

المصدر : روسيا اليوم

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