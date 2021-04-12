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الإثنين، 12-04-2021 07:42 م

التطعيم أهم سلاح لمواجهة الفيروس

ميركل: موجة كورونا الثالثة قد تكون الأشد في ألمانيا

ميركل
ميركل: موجة كورونا الثالثة قد تكون "الأشد"


الوكيل الإخباري - تسعى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى الحد من الزيادة المستمرة في الإصابات بفيروس كورونا، من خلال الاختبارات واللقاحات في المقام الأول.

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وقالت ميركل اليوم الاثنين خلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي المنعقد رقميا هذا العام: "علينا أن نؤكد أن هذه الموجة الثالثة ربما تكون الأشد بالنسبة لنا".
وأضافت أن عدد الإصابات مرتفع للغاية حاليا، ويتزايد شغل وحدات العناية المركزة في المستشفيات مجددا، مؤكدة أن "التطعيم أهم سلاح لدينا" لكسر هذه الموجة.


وأفادت بأن الاختبارات تساعد في بناء جسر حتى تصبح حملة  فعالة.
وأوضحت المستشارة أن مواصلة التنمية الاقتصادية تتوقف بشكل حاسم على المدى الذي يمكن من خلاله السيطرة على العدوى في أسرع وقت ممكن، داعية إلى التعاون على مستوى العالم لمكافحة الجائحة.


وصرحت بأنه حتى التطعيم السريع للسكان لا يضمن عدم انتشار طفرات فيروسية أخرى في جميع أنحاء العالم، وقد لا تكون اللقاحات فعالة ضدها أو تصبح أقل فعالية، مضيفة أن حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات له أهمية عالمية أيضا.


وأكدت ميركل ضرورة أن تصبح أوروبا أكثر مرونة في ما يتعلق بسلاسل التوريد الدولية، مشيرة إلى أنه من المهم تعزيز استقلال ألمانيا وأوروبا استراتيجيا وكذلك في مجال إنتاج لقاحات كورونا.


وبينت في المقابل أن هذا لا يعني تقييد التعاون مع مناطق اقتصادية أخرى.

 

المصدر :روسيا اليوم

 

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