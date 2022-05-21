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السبت، 21-05-2022 11:44 ص

نانوليك الروسية توقف العمل على تطوير اللقاح المركب ضد الانفلونزا وفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - قال مكسيم ستيتسيوك، النائب الأول لمدير عام شركة " "نانوليك " الروسية للأدوية البيولوجية ومدير قسم اللقاحات إن الشركة علقت تطوير اللقاح المركب ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا.

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وحسب، مكسيم ستيتسيوك، هناك صناع آخرون في السوق يواصلون في الوقت الراهن العمل على تطوير هذا المشروع.

 

وأوضح قائلا:"حتى الآن، أوقفنا تنفيذ مثل هذه الخطط. وربما خيارنا هو الانتظار والترقب في الوقت الحالي. وأردنا انتظار حلول موسم الخريف بدءا من سبتمبر المقبل لنفهم حاجتنا إلى لقاح جديد، وكيف سيتم دمجه مع لقاح الإنفلونزا وما إذا كانت هناك حاجة إلى لقاح مختلط".


هذا وكان رئيس مركز "غاماليا"  للبيولوجيا الأحيائية، ألكسندر غينسبورغ، قد أعلن في وقت سابق أن انخفاض عدد الإصابات بعدوى "كوفيد – 19" لا يمكن أن يكون مبررا للتخلي عن حملة التطعيم ودعم التطعيم ضد فيروس كورونا. وقال إن أفضل طريقة هي دمج تعاطي اللقاح الأنفي والحقن.

 

روسيا اليوم 

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