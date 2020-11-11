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الأربعاء، 11-11-2020 04:18 م

نبأ سار .. الاتحاد الأوروبي يحدد موعد توزيع لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرة الوكالة الأوروبية المكلفة بالأوبئة، الأربعاء، أن الاتحاد يتوقع توزيع أول لقاحات ضد كوفيد-19 على أراضيه "في الفصل الأول من 2021" في سيناريو "متفائل".

وأكدت أندريا أمون، مديرة المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض، أن الوضع على جبهة الوباء في أوروبا "مقلق للغاية" و"جميع مؤشراتنا تذهب في الاتجاه السيئ"، داعية الأوروبيين إلى احترام القيود المفروضة "مهما كانت صعبة".

وتعد بلجيكا الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 117 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها خارج أوروبا البيرو (106)، ثم إسبانيا (85) فالبرازيل (77).

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,275,113 شخصا في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، الأربعاء.

وأصيب أكثر من 51,531,660 شخصا في العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 33,300,900 شخص على الأقل حتى اليوم.

وسجلت الثلاثاء فقط 10,776 وفاة إضافية فيما أحصيت 662,214 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الولايات المتحدة (1535) وفرنسا (1220) وبريطانيا (707).

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المصدر : سكاي نيوز

 


 




 

 


 

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