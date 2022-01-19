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الأربعاء، 19-01-2022 06:54 ص

نتيجة فصح كورونا إيجابية بعد 10 أيام.. هذا هو التفسير

فحص سريع


الوكيل الإخباري - دخلنا العام الثالث من جائحة كورونا، والفحوص الدورية للكشف عن إصابتنا بالفيروس لا تتوقف، مما يثير مشكلة بالنسبة إلى البعض الذين تظهر نتائجهم إيجابية حتى بعد أن تزول الأعراض عنهم.

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ويقول موقع "توديه" إن بعض المصابين بفيروس كورونا تستمر النتائج الإيجابية لها في الظهور حتى بعد 10 أيام على التشخيص.


ويضيف أنه يمكن للشخص أن ينهي حجره الصحي في حدود 5 أيام، إن لم تظهر أي أعراض، وذلك طبقا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.


أما في حال ظهرت عليك أعراض، يمكنك أن تنهي الحجر الصحي إن توقفت الحمى لمدة 24 ساعة (بدون أدوية خافضة للحرارة)، وبشرط أن تتعافى من الأعراض الأخرى.
وفي وسع المصاب تطبيق هذه الإرشادات بعد انتهاء 5 أيام كاملة من العزل.


وفي حال أراد المصاب إجراء فحص كورونا السريع، فيمكنه ذلك في اليوم الخامس من الحجر الصحي (بشرط خلوك من الحمى لمدة 24 ساعة على الأقل)، فإذا كانت النتيجة سلبية، فهذا الأمر مطمئن، أما إذا كانت النتيجة إيجابية فعليك الاستمرار بالعزل حتى اليوم العاشر.


وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه بصرف النظر عن إنهاء موعد العزل، فيجب على أي شخص يظهر اختباره نتيجة إيجابية أن يأخذ الاحتياطات لمدة 10 أيام كاملة، بما في ذلك ارتداء القناع الطبي أثناء الحديث مع الآخرين وتجنب السفر والاقتراب من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة الشديد بمرض "كوفيد-19 " الذي يسببه الفيروس.


وفي العادة، تستمر النتائج الإيجابية في الظهور في الفحوص السريعة لمدد تتراوح بين 6- 10 أيام، وفي بعض الفحوص التي تتم عن طريق "بي سي آر"، يقول خبراء إن أمر النتائج الإيجابية قد يستمر حتى أسابيع أو شهور.


ويوضح هؤلاء أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى استمرار ظهور النتائج الإيجابية، مثل أن الاختبارات مختلفة عن بعضها البعض وليست موحدة، كما أن فيروس كورونا في حال تحور مستمر، كما أن متغيرات المعادلة تتغير باستمرار، مما يصعب مهمة التوقع بانتهاء النتيجة الإيجابية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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