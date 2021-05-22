السبت 22-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

يوم الانتصار الفلسطيني في الأردن أشبه بـ ' عرس للعروبة ' - صور

شاهد - نيوزيلندا تتضامن بطريقتها الخاصة مع أهالي غزة

حجاوي لـ الوكيل : المولّدات لعبت دورا في تلاشي الخطر عن المستشفيات

وفيات السبت 22/5/2021

طفلة غزة .. سارة لازم تتعالج يشعل تويتر

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس

التربية تعلن برنامج الاختبارات النهائية لطلبة المدارس

أسعار الذهب السبت 22/5/2021

الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف خلال 24 ساعة

كندا تمدد الحظر على الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان حتى 21 حزيران

السبت، 22-05-2021 11:07 ص

نسخة متحورة مقلقة من كورونا في فرنسا

4300


الوكيل الإخباري- سيتمكن جميع السكان البالغين في أحد أحياء مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا من تلقي اللقاح بسرعة من دون شرط، بعد رصد بؤرة تضم عشرات الأشخاص ثبتت إصابتهم بنسخة متحورة "مقلقة" من فيروس كورونا.

وبينما بدأ الفحص المكثف للسكان يوم أمس الجمعة في حي باكالان شمال المدينة، أوضح باتريك دوهيل المستشار الطبي والعلمي للسلطات الصحية المحلية أن السلطات الصحية طلبت "تقريب موعد تلقيح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من دون شرط" في هذا الحي والمناطق المجاورة له، ليجري "في عطلة نهاية الأسبوع إن أمكن أو في أسوأ الأحوال بداية الأسبوع المقبل".

اضافة اعلان

وأضاف أن الهدف بعد ذلك هو توسيع حملة التطعيم لتشمل "المدينة وضواحيها".


وقال: "تم رصد هذه النسخة المتحورة بالفعل في البلاد ولكنها نادرة جداً لغاية الآن"، مشيرا إلى أنه "متحور مثير للقلق كما كانت على سبيل المثال النسخ البريطانية والهندية، وسلالته إنجليزية ولكن مع طفرة. وهو معروف، وقد تم رصده أيضاً في إيل دو فرانس"، المنطقة الباريسية.


وأضاف دوهيل "لكنه لم يظهر كثيراً حتى الآن على الصعيدين الوطني والدولي.

 

ومن حيث المبدأ، لم تُسجل بؤر من هذا النوع لدى السكان عامة".

 

ويبلغ عدد أفراد المجموعة 46 شخصاً على الأقل، من دون احتساب نتائج اليوم الأول من الفحص الشامل الذي تم إطلاقه الجمعة.


ولم يتم تطعيم أي من المصابين "لم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى، وظهرت عليهم الأعراض المعتادة أو بدون أعراض"، وفق المسؤول الطبي.


وأشار إلى "عدم وجود سبب يدفعنا للاعتقاد بأن هذه الإصابات ستكون أكثر خطورة وأن هذا المتحور مقاوم للقاحات (ذات تقنية) الحمض النووي الريبي المرسال" مثل لقاحي فايزر أو مودرنا.


وأشارت وكالة الصحة العامة الفرنسية، من جانبها، في بيان مساء يوم أمس الجمعة إلى أن هذا المتحور "لا يزال نادراً جداً على المستوى الدولي وفي فرنسا، رغم رصد عدة سلاسل انتقال مؤخراً في بوردو".


وأطلق على المتحور اسم "في او سي 20 أي/484 كيو"، وهو مشتق من المتحور الذي ظهر في بريطانيا، لكنه اكتسب طفرة إضافية (أي 484 كيو) يشتبه في أنها تقلل فعالية اللقاحات. وهذه الطفرة سجلت في المتحور الذي ظهر في كل من جنوب إفريقيا والبرازيل.


في فرنسا، تم تصنيف 5 متحورات "مقلقة" حتى الآن، وفقاً لوكالة الصحة، هي البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية والهندية (التي انضمت الآن إلى هذه القائمة وفقاً للبيان الذي صدر يوم أمس الجمعة) والمتغير الذي تم رصده في بوردو. وقد تختلف قائمة "النسخ المتحورة المثيرة للقلق" من بلد إلى آخر حسب الوضع المحلي.


وأكدت منظمة الصحة العالمية الخميس أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد "كل متحورات" فيروس كورونا.

 

المصدر- سكاي نيوز

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60a8d0454c59b70c8a7a397c

وزيرة الصحة المصرية: الحديث عن وجود جرعة ثالثة وارد لجميع لقاحات كورونا

60a8c9e94236045a3072cd64

العراق يعلن استكمال إجراءاته لاستيراد لقاح 'سبوتنيك V'الروسي

3821

الصحة العالمية: عدد وفيات كورونا المعلن عالميا غير صحيح

60a8c0e34c59b70c8a7a3961

بأدنى حصيلة منذ أسبوعين.. روسيا تسجل 8.7 ألف إصابة بكورونا

1045047601_93_532_2896_2048_1000x541_80_0_0_f5982c4f0241fa8c2b4371f3539b2350

رئيس البرازيل قد يواجه تهما جنائية بسبب 'مناعة القطيع'

60a89e2542360411b4194845

الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
1651666-978779624

سكان العالم تلقوا أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا

thumbs_b_c_31cc494dce90816097ac255c62c6f438-1

9 وفيات و795 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

6088ab1142360454291185dc

الصحة العالمية : السلالة الهندية لكورونا لم تصل مصر

_118155380_kolkata

روسيا : لقاح سبوتنيك V يقاوم السلالة الهندية لفيروس كورونا

_115210745_spike1

الهند : فيروس كورونا المتحور مخيف وينتشر بسرعة كبيرة

11202029165550177644656

غزة: 7 وفيات و872 اصابة جديدة بكورونا