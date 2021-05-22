نسخة متحورة مقلقة من كورونا في فرنسا

الوكيل الإخباري- سيتمكن جميع السكان البالغين في أحد أحياء مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا من تلقي اللقاح بسرعة من دون شرط، بعد رصد بؤرة تضم عشرات الأشخاص ثبتت إصابتهم بنسخة متحورة "مقلقة" من فيروس كورونا.



وبينما بدأ الفحص المكثف للسكان يوم أمس الجمعة في حي باكالان شمال المدينة، أوضح باتريك دوهيل المستشار الطبي والعلمي للسلطات الصحية المحلية أن السلطات الصحية طلبت "تقريب موعد تلقيح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من دون شرط" في هذا الحي والمناطق المجاورة له، ليجري "في عطلة نهاية الأسبوع إن أمكن أو في أسوأ الأحوال بداية الأسبوع المقبل".

اضافة اعلان



وأضاف أن الهدف بعد ذلك هو توسيع حملة التطعيم لتشمل "المدينة وضواحيها".



وقال: "تم رصد هذه النسخة المتحورة بالفعل في البلاد ولكنها نادرة جداً لغاية الآن"، مشيرا إلى أنه "متحور مثير للقلق كما كانت على سبيل المثال النسخ البريطانية والهندية، وسلالته إنجليزية ولكن مع طفرة. وهو معروف، وقد تم رصده أيضاً في إيل دو فرانس"، المنطقة الباريسية.



وأضاف دوهيل "لكنه لم يظهر كثيراً حتى الآن على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن حيث المبدأ، لم تُسجل بؤر من هذا النوع لدى السكان عامة".

ويبلغ عدد أفراد المجموعة 46 شخصاً على الأقل، من دون احتساب نتائج اليوم الأول من الفحص الشامل الذي تم إطلاقه الجمعة.



ولم يتم تطعيم أي من المصابين "لم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى، وظهرت عليهم الأعراض المعتادة أو بدون أعراض"، وفق المسؤول الطبي.



وأشار إلى "عدم وجود سبب يدفعنا للاعتقاد بأن هذه الإصابات ستكون أكثر خطورة وأن هذا المتحور مقاوم للقاحات (ذات تقنية) الحمض النووي الريبي المرسال" مثل لقاحي فايزر أو مودرنا.



وأشارت وكالة الصحة العامة الفرنسية، من جانبها، في بيان مساء يوم أمس الجمعة إلى أن هذا المتحور "لا يزال نادراً جداً على المستوى الدولي وفي فرنسا، رغم رصد عدة سلاسل انتقال مؤخراً في بوردو".



وأطلق على المتحور اسم "في او سي 20 أي/484 كيو"، وهو مشتق من المتحور الذي ظهر في بريطانيا، لكنه اكتسب طفرة إضافية (أي 484 كيو) يشتبه في أنها تقلل فعالية اللقاحات. وهذه الطفرة سجلت في المتحور الذي ظهر في كل من جنوب إفريقيا والبرازيل.



في فرنسا، تم تصنيف 5 متحورات "مقلقة" حتى الآن، وفقاً لوكالة الصحة، هي البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية والهندية (التي انضمت الآن إلى هذه القائمة وفقاً للبيان الذي صدر يوم أمس الجمعة) والمتغير الذي تم رصده في بوردو. وقد تختلف قائمة "النسخ المتحورة المثيرة للقلق" من بلد إلى آخر حسب الوضع المحلي.



وأكدت منظمة الصحة العالمية الخميس أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد "كل متحورات" فيروس كورونا.

المصدر- سكاي نيوز