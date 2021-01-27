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الأربعاء، 27-01-2021 03:13 م

نصائح طبية جديدة لعلاج مرضى كورونا

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الوكيل الاخباري - أصدرت منظمة الصحة العالمية نصائح طبية جديدة اليوم الاربعاء، لعلاج مرضى كورونا، بما في ذلك أولئك الذين تظهر عليهم أعراض مستمرة بعد التعافي، ونصحت باستخدام جرعة بسيطة من مضادات التخثر لمنع تجلط الدم.

وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، في إفادة صحافية بجنيف "الأمور الأخرى في الإرشادات الجديدة هي أن مرضى كوفيد-19 الذين يعالجون في البيت يجب أن يستخدموا مقياساً لنسبة الأكسجين في الدم عن طريق النبض لمعرفة مستوى الأكسجين، حتى يتسنى تحديد ما إذا كانت حالة المريض تتدهور وبالتالي سيكون من الأفضل نقله للرعاية في المستشفى".

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية، "نصحت الأطباء بوضع المرضى في وضعية الاستيقاظ، على جباههم، حيث اتضح أن هذه الوضعية تُحسِن تدفق الأكسجين".

وتابعت هاريس: "كما نوصي، ونقترح استخدام جرعات بسيطة من مضادات التخثر؛ لمنع تكون الجلطات الدموية في الأوعية الدموية. وننصح باستخدام جرعات بسيطة بدلا من الجرعات العالية؛ لأن الجرعات الأعلى يمكن أن تتسبب في مشكلات أخرى".

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شاشة نيوز

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