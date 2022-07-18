نصائح مهمة حول التغذية السليمة للأطفال خلال جائحة فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - قدمت وزارة الصحة المصرية عدة نصائح مهمة للمواطنين بخصوص التغذية السليمة للأطفال خلال جائحة فيروس كورونا لتقوية مناعتهم ضد العدوى.

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وقالت «الصحة» خلال منشور توعوي عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، الأحد، «احرص على أن يتناول طفلك وجبات غذائية مفيدة غنية بالخضروات والفواكه لتقوي جسمه»، موضحة أن التغذية السليمة للأطفال خلال جائحة فيروس كورونا تعمل على تقوية جهاز المناعة بالجسم وهي أول خطوط الدفاع ضد العدوى.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أضرار سوء التغذية كالآتي:





1. الضعف العام بالجسم.





2. ضعف الجهاز المناعي.





3. يجعل الأطفال أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالعدوى.

المصري اليوم

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