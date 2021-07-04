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الأحد، 04-07-2021 03:23 م

نصف وفيات متحور دلتا في بريطانيا ملقحون بجرعتين

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام أمريكية، بأن ما يقرب من نصف وفيات "Covid-19" الأخيرة في بريطانيا، هم من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات مضادة للفيروس.

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وأظهرت بيانات السلطات الصحية في إنجلترا، أنه كان هناك 117 حالة وفاة من بين 92000 إصابة بمتحور "دلتا" تم تسجيلها حتى 21 يونيو، 50 منها أي 46% تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.


ولفتت المصادر، إلى أن المملكة المتحدة هي أرض اختبار لكيفية تأقلم اللقاحات، حيث يتسابق متحور "دلتا" في جميع أنحاء البلاد، إذ أنه بحلول منتصف يونيو الماضي، كانت 97 % من الإصابات عبارة عن عدوى "دلتا".


وأدى انتشار "دلتا" إلى قيام حكومة المملكة المتحدة بتأجيل إنهاء قيود كورونا لمدة شهر حتى 19 يوليو الجاري، لكن الوزراء في الحكومة واثقون بشكل متزايد من أن إنهاء الإغلاق سيحدث كما هو مخطط له لأن التطعيمات قد كسرت سلسلة العدوى.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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