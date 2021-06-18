الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 09:04 ص

نصيحة من عالم روسي بخصوص التطعيم لمكافحة سلالة كورونا الهندية

لقاح


الوكيل الإخباري - قال ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" العلمي، إنه لن يتم تغيير تركيبة لقاح "سبوتنيك V"، بسبب سلالة كورونا الهندية، لعدم وجود ضرورة لذلك.

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وشدد على ضرورة المحافظة على نسبة عالية من الأجسام المضادة، وعند انخفاضها، يجب إعادة التطعيم.


وأضاف العالم الروسي: "يتطلب إنشاء أي لقاح جديد وقتا طويلا جدا بسبب الإجراءات التنظيمية الروتينية".


وذكر أن الجزء العلمي من هذا العمل، يستغرق عادة 10 أيام، في حين يستغرق الجزء التنظيمي من ثلاثة إلى أربعة أشهر.


وخلال هذا الوقت، سيتغير الفيروس، وستظهر سلالة أخرى. لذلك، ومع الأخذ بالاعتبار النشاط الطفري لـ SARS-CoV-2، تتسم عملية إنشاء لقاحات لمحاربة السلالات الجديدة، بالتعقيد.


وقال "لذلك، نحن نسلك مسارا مختلفا. يجب بمساعدة اللقاح الموجود الآن، الحفاظ على المستوى المرتفع من الأجسام المضادة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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