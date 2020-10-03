نصير للوكيل : 12 حالة حرجة بكورونا

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد مدير مستشفى الأمير حمزة ، الدكتور ماجد نصير ،السبت، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ، والتي تتواجد تحت أجهزة التنفس الاصطناعي (12) حالة حرجة .
ولفت نصير لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحالات تعاني من أمراض مزمنة ، وتخضع للرقابة الحثيثة ، ضمن البرتوكولات الصحية المتبعة .
وكان مستشفى الأمير حمزة ، أعلن عن وفاة (5) مصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى ، حتى صباح اليوم السبت.
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