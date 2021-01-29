الجمعة 29-01-2021
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الجمعة، 29-01-2021 11:34 ص

نقص نوع محدد من الفيتامينات قد يتسبب بموت مصابي كورونا

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الوكيل الاخباري - أشارت تقارير إلى أن نقص فيتامين "K" يمكن أن يتسبب بمضاعفات تصل لدرجة الموت لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

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أشار فريق من العلماء من هولندا وبلجيكا إلى الأهمية المزدوجة لهذا الفيتامين خلال الإصابة بفيروس كورونا.


أولاً، إنه مسؤول عن نشاط بروتين MGP، الذي يحمي الألياف المرنة من التلف، ويعتقد الخبراء أن نقص فيتامين K هو أحد العوامل المهمة التي تؤدي إلى تلف الرئة الشديد بسبب "كوفيد 19".


بالإضافة إلى ذلك، فإن المغذيات تنشط البروتين S، الذي يتم تصنيعه في الخلايا المبطنة للسطح الداخلي للأوعية الدموية، ويثبط نظام تخثر الدم.


في الوقت نفسه، يؤدي نقص فيتامين K إلى تلف الأوعية الدموية وتشكيل الخثار، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وموت مفاجئ. قام الخبراء الذين تمت مقابلتهم من قبل المنشور بتقييم نتائج العلماء واعترفوا بأن فيتامين K قد يلعب دورا مهما في محاربة "كوفيد 19".


وللحفاظ على القاعدة المطلوبة للجسم من هذه المادة، نصحوا بتناول المزيد من الخضار الخضراء، وكذلك الأجبان الدهنية والحليب والزبدة، بحسب ما نشرت "إزفيستيا".

 

سبوتنيك

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