الجمعة 29-01-2021
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الجمعة، 29-01-2021 10:37 ص

نوفافاكس تعلن فعالية لقاحها ضد كورونا بنسبة 89 بالمئة

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "نوفافاكس" الطبيّة الأميركية، مساء امس الخميس، ان لقاحها ضد كورونا أظهر فعالية بنسبة 89,3 بالمئة خلال المرحلة الثالثة من تجربة سريرية شملت أكثر من 15 ألف شخص، بحسب واشنطن بوست.

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وقال المدير التنفيذي للشركة ستانلي إرك ان " ان في إكس-كوف2373 "يمكن أن يلعب دورا مهما في حل أزمة الصحة العامة العالمية الحالية.


وذكرت الشركة بأن نتائج ومسح طبي حول فعالية علاج الفيروس القاتل اظهرت ان العلاج يساهم بنسبة 89 % ضد نسخة كوفيد-19 المتحورة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا وتنتشر سريعًا في كافة مناطق العالم.

 

--(بترا)

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