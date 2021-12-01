الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

الجمارك: أبوابنا مفتوحة أمام المستثمرين

من المسؤول عن تعطيل المادة 30 من قانون "مهنة المحاسبة"؟ وهل أضاعت الملايين على الخزينة

التعليم العالي لـ "الوكيل": الفصل الجامعي الثاني وجاهياً

مصدر رسمي : التعليم الوجاهي مستمر في المدارس والجامعات

البورصة تنهي تداولاتها على ارتفاع

وزير التربية : التعليم للفصل الدراسي الأول مستمر وجاهيا

الحكومة تدرس إصدار كتاب جديد لطلبة المدارس

%45.97 من إصابات كورونا المسجلة في الأردن الأربعاء من المدارس

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

افتتاح معرض "صنع بعزيمة" لمنتوجات نزلاء مراكز الإصلاح

الأربعاء، 01-12-2021 12:24 م

نيجيريا تعلن تسجيل 3 إصابات بمتحور أوميكرون

YahEeZZFL2jO5vqnIsQobpabPfaKNfYhvGhVrmHl


الوكيل الإخباري-أعلن المركز الوطني لرصد الأمراض في نيجيريا عن تسجيل أول 3 اصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".

اضافة اعلان

 

وقال المركز في بيان إن 3 إصابات بالمتحور "أوميكرون" (B.1.1.529)  لأشخاص زاروا جنوب إفريقيا سابقا ووصلوا إلى نيجيريا الأسبوع الماضي.


وبعد تقارير عن ظهور سلالة جديدة متحور كورونا "أوميكرون"، قامت السلطات في نيجيريا بمراجعة التوصيات الخاصة بالسياح، وفرضت على جميع القادمين إليها الاستظهار باختبار "PCR"، كما يجب على جميع المسافرين إلى الخارج، بغض النظر عن متطلبات البلد الذي يسافرون إليه، تقديم دليل على التطعيم الكامل أو اختبار PCR سلبي يتم إجراؤه في موعد لا يتجاوز 48 ساعة قبل المغادرة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999148539

بريطانيا تؤكد اكتشاف 22 حالة بـ أوميكرون وتحذر من تزايد الإصابات

61a7724242360403a84da143

الصحة العالمية: أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا

WhatsApp Image 2021-11-30 at 5.40.27 AM

طبيب في جنوب افريقيا يكشف أعراض المتحور أوميكرون

1-1482607

32837 إصابة و1226 حالة وفاة في روسيا

381354822_0-6

ألمانيا تسجل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون تلقوا كامل جرعات اللقاح

1-1482607

بريطانيا .. لقاحات كورونا توفر حماية ضد المتحور أوميكرون

أخبار متعلقة
162939b3-a572-4239-8407-2da8b31455d4_16x9_1200x676

17 دولة تعلن تسجيل إصابات مؤكدة بمتحور أوميكرون

فحص

خبراء صينيون: اعتماد أسلوب لاختبار الحمض النووي لمتحور أوميكرون

كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا

ش

شركات الأدوية تكشف استعداداتها لمجابهة متحور أوميكرون

61a492c24236041566512e48

اخصائي فيروسات روسي يتحدث عن طرق إيقاف تفشي سلالة أوميكرون

000_96X76A

وزير الصحة في جنوب إفريقيا: لا داعي للهلع بشأن أوميكرون