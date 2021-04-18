الأحد 18-04-2021
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الأحد، 18-04-2021 08:56 ص

نيودلهي تحذر من معركة ضد كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلن أرفيند كيجريوال، رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي، أن "الوضع قاتم ومقلق" جراء تفشي فيروس كورونا، محذرا من نقص الأوكسجين والأسرّة في المستشفيات.

وأضاف كيجريوال في تصريح أنه "من المستحيل معرفة متى سيصل الارتفاع الجديد الخبيث بعدد الإصابات إلى ذروته".

وسجلت نيودلهي رقما قياسيا جديدا بالإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 24 ألفا، مع إعلان مدن هندية رئيسة إغلاقا عاما خلال نهاية الأسبوع لكبح تفشي الفيروس.

ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى اجتماع مخصص لبحث أزمة كورونا بعد تسجيل الهند 234 ألف إصابة جديدة، في رقم قياسي أكثر بثلاث مرات من عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة.

وأمر مودي باستحداث إجراءات جديدة لزيادة الأسرّة في المستشفيات وتسريع تسليم الأوكسجين والأدوية مثل "ريميديسفير" المضاد للفيروسات.

وفرضت منطقة ماهاراشترا التي تضم بومباي وغوجارات وولاية كارناتاكا قيودا على الحركة.

وأمرت ولاية أوتار براديش التي يقطنها نحو 240 مليون نسمة بإغلاق أبوابها الأحد.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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