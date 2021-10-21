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الخميس، 21-10-2021 05:36 م

نيوزيلندا تسجل أعلى حصلية إصابات بكورونا منذ بدء الوباء

نيوز


الوكيل الإخباري - سجلت نيوزيلندا اليوم الخميس، 102 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة تسجل في البلاد منذ بدء الوباء قبل نحو عامين.

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وقال نائب رئيسة الوزراء، غرانت روبرتسون، إن خبراء الصحة والمسؤولين كانوا يتوقعون ارتفاع عدد الحالات، مؤكدا أن الحكومة تعمل بجد على "إبقاء الوضع تحت السيطرة"، مشددا على أهمية ضبط الارتفاع بعدد الحالات لتقليل الضغط على المستشفيات والنظام الصحي.


وأشار إلى أن معدلات التطعيم في نيوزيلندا أعلى من غيرها في بلدان أخرى، وقال "نحن في وضع قوي، لكننا بحاجة للبناء على ذلك، ورؤية المزيد من الناس يتم تطعيمهم".


وكان أعلى رقم للإصابات بكورونا في نيوزيلندا سجل يوم الثلاثاء الماضي وبلغ 94 إصابة ووصل إجمالي عدد الإصابات بسبب تفشي سلالة "دلتا" إلى 2260 حالة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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