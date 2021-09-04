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السبت، 04-09-2021 09:52 ص

نيوزيلندا تسجل أول وفاة بكورونا منذ 6 أشهر

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الوكيل الاخباري- سجلت نيوزيلندا، أمس الجمعة، أول وفاة على ارتباط بفيروس كورونا خلال 6 أشهر، رغم أن السلطات الصحية أعلنت، اليوم السبت، السيطرة على آخر موجة من الوباء الناجمة عن تفشي المتحورة ”دلتا“.

وتوفيت امرأة في التسعين من العمر كانت تعاني من أمراض أخرى، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، في أحد مستشفيات أوكلاند (شمال) بعدما لم يعد من الممكن وصلها بجهاز تنفس أو معالجتها في العناية الفائقة.

وبذلك تسجل نيوزيلندا أول وفاة جراء ”كوفيد-19″، منذ 16 شباط/فبراير الماضي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 27 حالة.

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المصدر: إرم

 

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