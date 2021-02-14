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الأحد، 14-02-2021 02:12 م

نيوزيلندا تفرض حظرا فوريا بعد اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا

نيوزيلندا


الوكيل الاخباري - فرضت نيوزيلندا حظرا صحيا فوريا اليوم الاحد، على مدينة أوكلاند أكبر مدينة في الجزيرة الشمالية، بعد اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا.

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وأعلنت السلطات الصحية النيوزيلندية عن إصابة عائلة مكونة من ثلاثة أفراد بفيروس كورونا، بينهم امرأة تعمل في شركة تموين تُقدّم خدمات للرحلات الجوّية الدولية، بحسب موقع يورو نيوز الاخباري.


وأكد وزير الصحّة النيوزيلندي ، كريس هيبكينز، وجود إصابات جديدة ونشِطة دون معرفة المصدر حتى الاّن.


يذكر ان البلاد سجلت عددًا من الإصابات بكوفيد-19 منذ 3 أسابيع بعد أكثر من شهرين لم تسجل فيها أي إصابات، والتي تحدد مصدرها من أحد الفنادق لقادمين من الخارج وتم وضعهم قيد الحجر الصحي.


--(بترا)

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