السبت 27-11-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 27-11-2021 05:25 م

نيوزيلندا توقف رحلات الطيران المباشر مع 9 دول أفريقية بسبب متحور أوميكرون

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الوكيل الاخباري - قررت نيوزيلندا، اليوم السبت، وقف رحلات الطيران المباشر مع 9 دول أفريقية، باستثناء نقل مواطنيها، وتصنيف هذه الدول بـ "عالية الخطورة"، جراء متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" النيوزيلندية، أن الحكومة صنفت 9 دول إفريقية على قائمة الدول عالية الخطورة، وأوقفت الرحلات المباشرة، باستثناء عودة المواطنين النيوزيلنديين منها، وضمت كلا من جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وسيشل ومالاوي وموزمبيق.

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