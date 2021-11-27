نيوزيلندا توقف رحلات الطيران المباشر مع 9 دول أفريقية بسبب متحور أوميكرون

الوكيل الاخباري - قررت نيوزيلندا، اليوم السبت، وقف رحلات الطيران المباشر مع 9 دول أفريقية، باستثناء نقل مواطنيها، وتصنيف هذه الدول بـ "عالية الخطورة"، جراء متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" النيوزيلندية، أن الحكومة صنفت 9 دول إفريقية على قائمة الدول عالية الخطورة، وأوقفت الرحلات المباشرة، باستثناء عودة المواطنين النيوزيلنديين منها، وضمت كلا من جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وسيشل ومالاوي وموزمبيق.
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