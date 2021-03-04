نيويورك.. إعادة فتح المسارح وأماكن الترفيه الأصغر اعتبارا من أبريل

الوكيل الاخباري - أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، أن المسارح وأماكن الترفيه الأصغر سيعاد فتحها، مع فرض قيود على السعة ،اعتبارا من أبريل، وذلك بعد إغلاقها لأكثر من عام بسبب جائحة كوفيد -19.



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وسيعاد افتتاح أماكن الترفيه في نيويورك اعتبارا من 2 أبريل بسعة 33٪ ، أو مع 100 شخص في الداخل، و200 شخص في الهواء الطلق، أو مع 150 شخصا في الداخل و500 شخص في الهواء الطلق إذا كانت تدابير اختبار كورونا موجودة.



وهذا الإعلان يعني أنه سيتم إعادة فتح عدد من مسارح المدينة بالتزامن مع مبادرة NY Pops Up، التي بدأت في فبراير والتي تقدم عروضا حية مجانية في جميع أنحاء نيويورك حتى عيد العمال في الأول من مايو.



وستشارك مسرحيات مختارة من "برودواي" في مبادرة NY Pops Up، وقال مسؤولون في بيان صحفي إنه سيتم اتخاذ إجراءات كورونا، والعروض "ستكون بمثابة برنامج تجريبي خاص بـ"برودواي" ومع الوقت سيزيد عدد الجمهور".



وكانت مسارح "برودواي" أغلقت في 12 مارس من العام الماضي، وتم تعليق العروض رسميا حتى 30 مايو على الأقل.





المصدر : روسيا اليوم



