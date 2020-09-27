نيويورك تسجل ألف إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- سجلت ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ، ما يزيد عن ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلن مركز جامعة جونز هوبكنز، المتخصص بمتابعة إصابات ووفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ومقره مدينة بالتيمور في ولاية مريلاند.

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وعادت الإصابات من جديد بقوة الى الولاية التي كانت بؤرة كبيرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث تخطى عدد الإصابات حاجز الألف في يوم واحد، وفق إحصائية لوزارة الصحة الأمريكية.



وبحسب مكتب حاكم الولاية أندرو كومو، فإنه لم يسبق أن سجلت الولاية مثل هذا الارتفاع في الإصابات منذ 5 حزيران الماضي.



وقال كومو في تغريدة "من بين الفحوص الــ 99953 التي أجريت البارحة (الجمعة)، فإن 1005 جاءت إيجابية".

المصدر : بترا

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