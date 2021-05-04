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الثلاثاء، 04-05-2021 09:33 ص

نيويورك تعتزم رفع العديد من قيود كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، عن رفع العديد من القيود التي فرضت سابقا في المدينة، للحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك استئناف عمل المترو وكافة وسائل المواصلات في المدينة على مدار 24 ساعة.

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ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن كومو قوله، إنه اعتبارا من 19 ايار سيتم إلغاء نسب الإشغال المحددة في العديد من المنشآت التجارية والثقافية في المدينة، بما في ذلك المتاجر والمطاعم ودور السينما والمتاحف،وتتراوح هذه النسب حاليا بين 33 و75 بالمئة من الطاقة الاستيعابية.

 

وسيسمح للشركات باستقبال العدد الذي تريده من الأشخاص بشرط احترام مسافة الستة أقدام من التباعد الاجتماعي بين الأفراد ، وهو شرط رئيسي ، أوصت به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية.


وقال كومو للصحفيين "الفتح كامل لكن يخضع للستة أقدام"، موضحا انه يمكن التخلي عن قاعدة الستة أقدام في حال قدّم جميع العملاء اثباتات على تلقيهم اللقاح او اختبار كوفيد-19 سلبي.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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