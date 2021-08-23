نيويورك تفرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا على معلمي وموظفي المدارس العامة

الوكيل الإخباري - فرضت مدينة نيويورك على جميع معلمي المدارس العامة وغيرهم من الموظفين التطعيم ضد فيروس كورونا، قبيل بدء العام الدراسي الشهر المقبل في المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان.

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وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو إنه سيتعين على حوالي 148000 من موظفي المدارس والمتعاقدين الذين يعملون في المدارس، الحصول على جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الأقل بحلول 27 سبتمبر المقبل.



هذا وقد تم تطعيم ما لا يقل عن 63٪ من موظفي المدارس، لكن هذا الرقم لا يشمل الأشخاص الذي حصلوا على اللقاح خارج نيويورك.



ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي في نيويورك يوم 13 سبتمبر المقبل، لما يقرب من مليون طالب بالمدارس العامة بالمدينة.

روسيا اليوم