هدية من الصين.. وصول 50 ألف جرعة من لقاح كورونا للعراق

الوكيل الإخباري - وصلت فجر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد، 50 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، هدية من الحكومة الصينية.

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وقالت مصادر عراقية ، إن "طائرة عسكرية عراقية وصلت من الصين تحمل 50 ألف جرعة لقاح (سينوفارم) هدية من الصين، على أن يتسلم العراق دفعات أخرى مدفوعة الثمن".



وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار بغداد الدولي: "تم الاتفاق مع السفير الصيني في العراق على توريد مليوني جرعة من لقاح (سينوفارم) وبشكل عاجل".



المصدر: روسيا اليوم

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