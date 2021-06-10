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الخميس، 10-06-2021 03:46 م

هذه الآثار الجانبية بعد تلقي لقاح فايزر

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الوكيل الإخباري - أظهرت بعض التجارب السريرية الحديثة وجود حالات إصابة بإلتهاب عضلة القلب بين فئة الشباب الذين سبق لهم وتلقوا لقاح فايزر-بيونتيك ، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام عالمية من بينها Globalnews، حيث اضطر مئات منهم لقضاء عدة أيام في المستشفى للعلاج، وصنِّفت أغلب الإصابات بالخفيفة، التي يمكن تقديم العلاج اللازم لها.

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عند الشعور بأي من الأعراض الشائعة الآتية، بعد تلقي لقاح فايزر-بيونتيك، يجب عدم التأخر في استشارة الطبيب:

 

- ألم الصدر
- نظم القلب غير الطبيعية والسريعة (اضطراب نظم القلب).
- ضيق في التنفس، في أثناء الراحة أو أثناء ممارسة النشاط البدني.
- احتباس السوائل وتورم الساقين، والكاحلين، والقدمين.
- الإرهاق.
- أعراض أخرى دالة على العدوى الفيروسية، مثل الصداع، أو آلام الجسم، أو آلام المفاصل، أو الحمى، أو التهاب الحلق، أو الإسهال.

 

ردٌّ من شركتي فايزر وبيونتيك

وبحسب موقع DW الألماني، قالت شركة فايزر في بيان إنها على علم إزاء حالات التهاب عضلة القلب، مشيرة إلى عدم وجود علاقة سببية بين هذه الحالة المرضية ولقاحها، وأضافت الشركة أنها تراجع الآثار السلبية للقاحها بدقة.


وتقول بيونتيك إنه تمَّ إعطاء أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح حول العالم، وأن تقييم المخاطر والفوائد لا يزال في صالح اللقاح، وقالت الشركة إن تقييماً دقيقاً للتقارير الواردة لا يزال مستمراً ولم يتم الانتهاء منه.

 

المصدر - سيدتي 

 

 

 




 

 


 

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