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السبت، 05-06-2021 09:45 م

هل التأخر في أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا يزيد الأجسام المضادة؟

لقاح


الوكيل الإخباري - كثرت التساؤلات حول العلاقة بين تأخر أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد وزيادة نسبة الأجسام المضادة في الجسم.

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تحدث استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية السعودي، عوض العمري لقناة "أم بي سي"، عن التأخر في أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا وهل يؤثر هذا التأخر على زيادة نسبة الأجسام المضادة؟، وفقا لما نقلته صحيفة "عاجل" السعودية.


وقال الطبيب العمري: إن "الأساس في جائحة "كورونا" أن الأخبار الطبية متغيرة مع وجود الدلائل العلمية، وأنا أتفق مع ما قاله الدكتور عبدالله عسيري، إن الدلائل العلمية التي ظهرت خلال الشهرين الماضيين تفيد بأنه إذا تأخرت الجرعة الثانية من اللقاح تكون مناعة الجسم أقوى وأقوى، وتم إثبات ذلك علميّا في لقاح "أكسفورد".


وأضاف: "أعتقد أن تأخير الجرعة الثانية من اللقاح ليس به ضرر كبير".


وأشار إلى أن "حكومات العالم أمام خيارات صعبة، بسبب نقص التطعيمات، وأرى أنها اتبعت النهج السليم بإعطاء أكبر عدد ممكن من المواطنين الجرعة الأولى، والأرقام في المملكة العربية السعودية مشجعة جدًا".


وأكد عوض أن "المدة الأنسب بين تناول الجرعتين ليست معروفة إلى الآن، وكل شيء يعتمد على مدى توافر اللقاح، والدول الأكثر نموًا صاحبة الحظ الوفير في إعطاء اللقاحات، لقدرتها المالية على الشراء".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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