هل تخفض من معدل الجلطات لمصابي كورونا.. دراسة صادمة تنفي وهم الأسبرين

الوكيل الإخباري _ أسفرت دراسة قام بها باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية إلى نفي فكرة تعزيز عقار “الأسبرين” لفرص حياة مرضى فيروس كورونا.



وتحطمت أمال الاطباء بإيجاد دليل على قدرة هذا العقار على مساعدة. مرضى الفيروس لتخطي خطر التعرض لجلطات في الأوعية الدموية.

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وشملت هذه الدراسة 15 ألف مريض بكورونا، وتم منح النصف منهم 150 مليغرام من الأسبرين يومياً.



أما النصف الآخر فقد تلقوا العلاج والرعاية الطبية المعتادة.



وتوفي نحو 17% من كلا المجموعتين بعد 28 يوماً من العلاج.



وهذا ما نفى العلاقة بين الأسبرين وانخفاض عدد وفيات كورونا.



المصدر : الامارات نيوز